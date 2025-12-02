Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München. Bild: Gero Breloer für Coca-Cola Deutschland
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München. Bild: Gero Breloer für Coca-Cola Deutschland
Update
Freiberg
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.

Jetzt steht es fest: Coca Cola hat die Stadt Freiberg am Dienstagnachmittag informiert, dass der rote Weihnachtstruck tatsächlich in die Bergstadt kommt. Wann genau der Truck kommt, werde noch abgestimmt, heißt es aus dem Rathaus. Der 11. oder 12. Dezember sei es aber nicht. Freiberg lag auf Platz eins im Voting um einen Truck-Stopp. Die Stadt...
23:17 Uhr
2 min.
Haalands 100. Tor: Man City mit Zittersieg nach 5:1-Führung
Erling Haaland leitete mit seinem Jubiläumstor den Auswärtssieg von Manchester City beim FC Fulham ein.
Superstar Erling Haaland sorgt in einem Torspektakel einmal mehr für einen Rekord in der Premier League. Ein ehemaliger Bundesliga-Profi rettet Manchester City am Ende drei Punkte.
07:30 Uhr
1 min.
Truck-Stopp in Freiberg? Das Voting ist abgeschlossen
Ein Coca-Cola-Truck am 8.12.2023 in der Nähe von München.
Viele Freiberger haben sich an der Online-Abstimmung beteiligt. Freibergs größter Coca-Cola-Truck-Fan ist guter Hoffnung.
Cornelia Schönberg
23:36 Uhr
5 min.
Putin sprach mit US-Vertretern lange über Ukraine-Krieg
Fünf Stunden dauerte das Gespräch von Kremlchef Putin mit den US-Abgesandten.
Was hat ein langes Gespräch in Moskau über ein Ende des Ukraine-Kriegs gebracht? Von den Ergebnissen soll erst einmal US-Präsident Trump erfahren.
Friedemann Kohler, Ulf Mauder und Andreas Stein, dpa
27.11.2025
3 min.
Der Mann, der den Coca-Cola-Truck nach Freiberg holen will
Marcel Dreyer hat sich für einen Besuch des Coca-Cola-Trucks in Freiberg stark gemacht.
Hält der rote „Weihnachtstruck“ auf seiner Tour im Advent auch in Freiberg? Die Abstimmung dazu läuft. Für Marcel Dreyer würde ein Kindheitstraum wahr werden.
Cornelia Schönberg
02.12.2025
4 min.
Erzgebirgskreis bis ins Jahr 2109 verschuldet – Bürgermeister sagen, was sich ändern muss
 6 Bilder
Ulf Lange (l.) hatte die zahlreichen Bürgermeister aus dem Erzgebirge für den Besuch in Dresden gewinnen können.
Knapp zwei Dutzend OB und Bürgermeister aus dem Erzgebirge haben dem Landtag einen Besuch abgestattet, weil den Kommunen das Wasser finanziell bis zum Halse steht. Gegenüber „Freie Presse“ reden vier Klartext, wo es brennt.
unseren Redakteuren
5 min.
Edeka Fiedler zieht um
Edeka Fiedler
Crimmitschau bekommt im Dezember einen neuen Magneten für seine Innenstadt.
Mehr Artikel