Der Coca Cola-Truck wird für viele Besucher in Freiberg sorgen.
Der Coca Cola-Truck wird für viele Besucher in Freiberg sorgen. Bild: Gero Breloer/Coca-Cola Deutschland GmbH
Freiberg
Coca Cola-Truck: Stadt Freiberg richtet zusätzliche Parkflächen ein
Redakteur
Von Johanna Klix
Weil man zahlreiche Besucher erwarte, gibt es extra Parkmöglichkeiten in und an der Innenstadt. Manche bleiben bis zum Ende des Christmarktes bestehen.

Am Dienstagnachmittag ist es so weit: Der rote Coca-Cola-Truck besucht Freiberg. 10:30 Uhr soll er auf den Schlossplatz vorfahren, von 15 bis 20 Uhr läuft das Programm. Die Stadt Freiberg rechnet mit zahlreichen Besuchern. Für den Dienstag hat sie deswegen weitere Flächen eingerichtet, auf denen die Gäste parken können:
