Freiberg
Weil man zahlreiche Besucher erwarte, gibt es extra Parkmöglichkeiten in und an der Innenstadt. Manche bleiben bis zum Ende des Christmarktes bestehen.
Am Dienstagnachmittag ist es so weit: Der rote Coca-Cola-Truck besucht Freiberg. 10:30 Uhr soll er auf den Schlossplatz vorfahren, von 15 bis 20 Uhr läuft das Programm. Die Stadt Freiberg rechnet mit zahlreichen Besuchern. Für den Dienstag hat sie deswegen weitere Flächen eingerichtet, auf denen die Gäste parken können:
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.