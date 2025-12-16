MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck. Bild: Marcel Schlenkrich
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck. Bild: Marcel Schlenkrich
 14 Bilder
Freiberg
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
Von Cornelia Schönberg, Johanna Klix
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.

Es ist soweit: Der lang ersehnte Coca Cola-Truck war am Dienstagmorgen auf dem Freiberger Schloßplatz eingefahren. Die Menschen standen teils anderthalb Stunden an, um ein Foto mit dem Weihnachtsmann zu bekommen oder eine Coca-Cola-Flasche zu beschriften und mitzunehmen. Gegen 10.30 Uhr fuhr der Truck auf den Schlossplatz vor, begleitet von der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:18 Uhr
2 min.
Ohne Diesel: Erster eCitylink in Chemnitz angekommen
Der erste fertiggestellte eCitylink ging Anfang Dezember in Valencia auf die Reise nach Chemnitz.
Der neue vollelektrische Zweisystem-Zug soll künftig Stadt und Umland verbinden. Die neue Bahn-Generation geht jetzt in die Test- und Zulassungsphase.
Ingolf Wappler
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
15.12.2025
1 min.
Coca-Cola-Truck: Stadt Freiberg richtet zusätzliche Parkflächen ein
Der Coca Cola-Truck wird für viele Besucher in Freiberg sorgen.
Weil man zahlreiche Besucher erwarte, gibt es extra Parkmöglichkeiten in und an der Innenstadt. Manche bleiben bis zum Ende des Christmarktes bestehen.
Johanna Klix
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
16.12.2025
2 min.
Internetausbau gestoppt: Deutsche Glasfaser zieht sich aus Hohenstein-Ernstthal zurück
Der Glasfaserausbau in Hohenstein-Ernstthal hat einen Dämpfer bekommen.
Monatelang haben Mitarbeiter der Deutschen Glasfaser an Haustüren für schnelles Internet geworben. Der Erfolg war überschaubar. Deshalb wurde jetzt die Reißleine gezogen.
Cristina Zehrfeld
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel