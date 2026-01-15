Colmnitz: 16-jähriger Mopedfahrer bei Unfall verletzt

Freiberg
Ein 86-jähriger Autofahrer übersah laut Polizei am Donnerstag in Colmnitz eine Simson. Der Mopedfahrer (16) wurde verletzt.
Ein 16-jähriger Fahrer einer Simson ist am Donnerstag gegen 12 Uhr in Colmnitz von einem Dacia erfasst worden. Wie die Polizei am Donnerstagabend auf Nachfrage mitteilte, wollte ein 86-jähriger Autofahrer auf der Oberen Hauptstraße über einen abgesenkten Bordstein auf die Straße fahren. Dabei übersah er das Moped. Es kam zur Kollision.
