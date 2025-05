Dachstuhlbrand bei Freiberg: Großeinsatz am historischen Treibehaus

Ein Brand in einem historischen Gebäude in Muldenhütten hat am Dienstagabend einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Zur Ursache gibt es eine Vermutung.

Am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr wurden die Feuerwehren aus Freiberg, Zug und Kleinwaltersdorf zu einem Dachstuhlbrand in Muldenhütten alarmiert. Der Brand ereignete sich am sogenannten Treibehaus. Laut Angaben vor Ort seien derzeit Dacharbeiten an dem Gebäude im Gange. Das Gelände gehört der Saxonia Standortentwicklungs- und...