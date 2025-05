Das Amt verpflichtet

Nach dem Foto von Sven Krüger mit einem Neonazi in Freiberg bleiben Fragen. Vor allem: Warum räumt der neue Landrat erst so spät einen Fehler ein?

In Summe 23.500 Termine hat Sven Krüger in 16 Jahren Stadtverwaltung Freiberg absolviert. Er war als Oberbürgermeister für die Bürger erreich- und anfassbar, und er will „der Landrat zum Anfassen“ sein. Und natürlich war der Abschied von seinem Amt in der Stadt beim Maifeuer ein wichtiger, ein emotionaler Moment.