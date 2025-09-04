„Das finanzielle Kopfkissen wird aufgeschlitzt“: Brand-Erbisdorfs OB zur Finanzlage der Stadt

Brand-Erbisdorf öffnet das Sparschwein: 2025 werden mehr Ausgaben als Einnahmen erwartet. Investitionen sollen dennoch nicht gestoppt werden. Welche Projekte stehen im Fokus?

Die Ausgaben steigen, die Steuereinnahmen sinken und spätestens 2029 ist von den Ersparnissen nicht mehr viel übrig: Das fasst die aktuelle Finanzlage der Stadt Brand-Erbisdorf knapp zusammen. Dennoch ist es Kämmerin Uta Grösel bei der Stadtratssitzung am Dienstagabend gelungen, die meisten Räte von ihrem Entwurf des Doppelhaushaltes...