Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Straßenbauarbeiten an der Talstraße in St. Michaelis. Das Erbisdorfer Wasser ist eine Mammutaufgabe.
Straßenbauarbeiten an der Talstraße in St. Michaelis. Das Erbisdorfer Wasser ist eine Mammutaufgabe. Bild: Eckardt Mildner
Straßenbauarbeiten an der Talstraße in St. Michaelis. Das Erbisdorfer Wasser ist eine Mammutaufgabe.
Straßenbauarbeiten an der Talstraße in St. Michaelis. Das Erbisdorfer Wasser ist eine Mammutaufgabe. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
„Das finanzielle Kopfkissen wird aufgeschlitzt“: Brand-Erbisdorfs OB zur Finanzlage der Stadt
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Brand-Erbisdorf öffnet das Sparschwein: 2025 werden mehr Ausgaben als Einnahmen erwartet. Investitionen sollen dennoch nicht gestoppt werden. Welche Projekte stehen im Fokus?

Die Ausgaben steigen, die Steuereinnahmen sinken und spätestens 2029 ist von den Ersparnissen nicht mehr viel übrig: Das fasst die aktuelle Finanzlage der Stadt Brand-Erbisdorf knapp zusammen. Dennoch ist es Kämmerin Uta Grösel bei der Stadtratssitzung am Dienstagabend gelungen, die meisten Räte von ihrem Entwurf des Doppelhaushaltes...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
02.09.2025
3 min.
Wohnungen für Geflüchtete in Brand-Erbisdorf: Was ist aus den Plänen geworden?
Das Haus Fabrikstraße 2-4 in Brand-Erbisdorf war Gegenstand einer hitzigen Debatte.
In die Fabrikstraße 2-4 in der Bergstadt sollten Asylsuchende einziehen. Das rief Befürchtungen, Ängste und Protest hervor. Was ist geblieben? Sucht der Landkreis überhaupt noch Wohnungen?
Cornelia Schönberg
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
17:40 Uhr
4 min.
"Toller Moment": Verstappens Coup in der Ferrari-Heimat
Er hat es wieder mal allen gezeigt.
Der Weltmeister zeigt all seine Klasse. Max Verstappen rast auf die Pole in Italien. Damit war nicht zu rechnen. Die Aussichten fürs Rennen: Im Red-Bull-Lager herrscht Zuversicht.
Jens Marx, dpa
30.08.2025
2 min.
Der Kunstrasen-Krampf von Brand-Erbisdorf
Der Kunstrasenplatz an der Dammstraße in Brand-Erbisdorf ist in schlechtem Zustand.
Die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Brand-Erbisdorf wird immer wieder verschoben. Für die Sportler ist das eine bittere Pille. Eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel