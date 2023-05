Das geliebte Land: Live-Reportage in Freiberg zeigt Syrien vor dem Krieg

Vor fünf Jahren war Ausnahmezustand in Deutschland. In der Nacht zum 5. September 2015 entschied die Bundesregierung, die Grenze für Flüchtlinge von der Balkanroute offen zu halten. Allein an jenem Wochenende kamen Tausende, die Republik veränderte sich. Was machte das mit einer Kleinstadt in Sachsen?