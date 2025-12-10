MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • "Wir sind absolut überwältigt": Freiberger sammeln über 5 Tonnen Kronkorken für den guten Zweck

Felix Grunewald und Marcel Schlenkrich sind die Initiatoren der Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg.
Felix Grunewald und Marcel Schlenkrich sind die Initiatoren der Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg. Bild: Cornelia Schönberg
Felix Grunewald und Marcel Schlenkrich sind die Initiatoren der Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg.
Felix Grunewald und Marcel Schlenkrich sind die Initiatoren der Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg. Bild: Cornelia Schönberg
 9 Bilder
Freiberg
Das Kronkorken-Spektakel von Freiberg - mit Video vom Schrottplatz
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

5780 Kilo Kronkorken sind in sieben Monaten gesammelt worden. Vom Erlös sollen Wünsche im Krankenhaus und im Frauenschutzhaus erfüllt werden. Die schönsten Fotos der Aktion - und wie es weitergeht

Ein einzelner ist kaum der Rede wert, aber wenn es knapp drei Millionen sind, dann schon: Es geht um Kronkorken. Es geht aber auch um Engagement und ein Herz für Kinder. Von Mai bis Dezember wurden in Freiberg Kronkorken gesammelt. Die Idee dazu hatten Marcel Schlenkrich, Fotograf in Freiberg und Felix Grunewald, Standortleiter bei Scholz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.11.2025
1 min.
Freiberger Kronkorken-Aktion reicht bis ins tiefste Erzgebirge: Auch Kinder sammeln fleißig mit
Milda aus Hartmannsdorf-Reichenau mit der Sammelbox, in der fleißig Kronkorken für den guten Zweck gesammelt worden sind.
Als Milda ihren Mitschülern von der Sammel-Aktion erzählte, ahnte niemand, dass die Aktion auch im Osterzgebirge eine solche Resonanz erzeugt.
Cornelia Schönberg
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
09:47 Uhr
2 min.
Kia schickt den Stonic gegen T-Roc & Co. ins Rennen
Kia erweitert sein SUV-Angebot und bringt mit dem neuen Kia Stonic einen kantigen Begleiter für Familie und Freizeit auf den Markt.
Bislang gab es ihn nur in großen Exportmärkten wie den USA oder Indien. Doch wenn Kia 2026 die zweite Stonic-Generation bringt, kommt der auch zu uns und zielt auf Autos wie VW T-Roc oder Ford Puma.
09.12.2025
2 min.
2,89 Millionen Kronkorken: Freibergs größter Rekord 2025
 5 Bilder
Sieben Monate lang wurden auf dem Schrottplatz in Freiberg Kronkorken gesammelt. Am Mittwochnachmittag wurde der Schatz auf die Waage gehoben.
Cornelia Schönberg
09:44 Uhr
1 min.
Pitbull und Lily Allen kommen zum Lollapalooza-Festival 2026
Dieses Jahr spielte Justin Timberlake auf dem Lollapalooza-Festival (Archivbild).
Das Lollapalooza lockt im kommenden Jahr mit Stars aus aller Welt. Wer jetzt schon zugesagt hat und ab wann es Tickets gibt.
Mehr Artikel