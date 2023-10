Das Theater Freiberg, seine Uhren und die Zeitumstellung

Ganz verschiedene große und kleine Uhren lagern im Mittelsächsischen Theater in Freiberg. Vor der Zeitumstellung in der Nacht zum Sonntag schaute sich „Freie Presse“ in der Requisite um.

Schon wieder Zeitumstellung: In der Nacht zum Sonntag werden die Uhren von 3 auf 2 Uhr zurückgestellt. Die im Fundus des Theaters aber nicht. Denn die meisten großen und kleinen Uhren, die zum Bestand der Requisite gehören, gehen ohnehin nicht mehr. „Und wenn die Darsteller auf der Bühne stehen, haben sie anderes im Kopf, als auf die Uhr zu... Schon wieder Zeitumstellung: In der Nacht zum Sonntag werden die Uhren von 3 auf 2 Uhr zurückgestellt. Die im Fundus des Theaters aber nicht. Denn die meisten großen und kleinen Uhren, die zum Bestand der Requisite gehören, gehen ohnehin nicht mehr. „Und wenn die Darsteller auf der Bühne stehen, haben sie anderes im Kopf, als auf die Uhr zu...