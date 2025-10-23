Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • „Das war eine richtige Schnapsidee“: Wie „Fliege52“ die Innenstädte von Freiberg, Mittweida und Waldheim belebt

Ole Pusch und Mitarbeiterin Milena Böhm im neuen Geschäft von „Fliege52“ in der Freiberger Burgstraße.
Ole Pusch und Mitarbeiterin Milena Böhm im neuen Geschäft von „Fliege52“ in der Freiberger Burgstraße. Bild: Heike Hubricht
Ole Pusch und Mitarbeiterin Milena Böhm im neuen Geschäft von „Fliege52“ in der Freiberger Burgstraße.
Ole Pusch und Mitarbeiterin Milena Böhm im neuen Geschäft von „Fliege52“ in der Freiberger Burgstraße. Bild: Heike Hubricht
Freiberg
„Das war eine richtige Schnapsidee“: Wie „Fliege52“ die Innenstädte von Freiberg, Mittweida und Waldheim belebt
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Marke „Fliege52“ begann mit einer „Schnapsidee“. Jetzt bietet Ole Pusch in Waldheim, aber auch in Freiberg und Mittweida regionale Produkte an. Welche Rolle spielte dabei die Pandemie?

Mit einem Ladenkonzept für regionale und handgemachte Produkte expandiert der Waldheimer Unternehmer Ole Pusch nach Freiberg. Das neue Geschäft von „Fliege52“ befindet sich in der Burgstraße 4 und ergänzt die Standorte in Waldheim und Mittweida.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Schockierende Angriffe auf Schwerbehinderte: Gericht in Freiberg verurteilt Täter
Vor dem Amtsgericht Freiberg mussten sich ein 17-Jähriger und ein 20-Jähriger wegen Körperverletzung verantworten.
Zwei junge Männer aus Mittelsachsen stehen vor dem Amtsgericht Freiberg. Sie sollen schwerbehinderte Männer attackiert haben. Im Gerichtssaal zeigen die Angeklagten wenig Reue.
Heike Hubricht
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
24.09.2025
2 min.
Freibergs „Ladengeflüster“: Ein Abend voller Geschichten und Genüsse
Silke Wolf vom Geschäft „Stein und Wein“ in der Freiberg mit den „Ladengeflüster“-Gästen.
Bei der Themenführung „Ladengeflüster“ erkundeten Besucher drei Freiberg-Läden: Sonnenschein Reisen, der Silberton und Stein & Wein. Und es gibt schon einen neuen Termin.
Heike Hubricht
Mehr Artikel