„Das war eine richtige Schnapsidee“: Wie „Fliege52“ die Innenstädte von Freiberg, Mittweida und Waldheim belebt

Die Marke „Fliege52“ begann mit einer „Schnapsidee“. Jetzt bietet Ole Pusch in Waldheim, aber auch in Freiberg und Mittweida regionale Produkte an. Welche Rolle spielte dabei die Pandemie?

Mit einem Ladenkonzept für regionale und handgemachte Produkte expandiert der Waldheimer Unternehmer Ole Pusch nach Freiberg. Das neue Geschäft von „Fliege52“ befindet sich in der Burgstraße 4 und ergänzt die Standorte in Waldheim und Mittweida. Mit einem Ladenkonzept für regionale und handgemachte Produkte expandiert der Waldheimer Unternehmer Ole Pusch nach Freiberg. Das neue Geschäft von „Fliege52“ befindet sich in der Burgstraße 4 und ergänzt die Standorte in Waldheim und Mittweida.