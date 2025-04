„Demokratie ist kein Zuschauersport“: 140 Gäste bei Lesung von Ruprecht Polenz in Freiberg

Ruprecht Polenz warnt vor dem Verlust der Lokalzeitungen. In Freiberg diskutiert er mit Linken-Politikerin Julia Richter über Demokratie.

Vor 140 Gästen hat der CDU-Politiker Ruprecht Polenz in Freiberg sein Buch „Tu was! Kurze Anleitung zur Verteidigung der Demokratie“ vorgestellt. „Demokratie ist kein Zuschauersport. Sie funktioniert nur, wenn Sie und alle anderen, denen sie am Herzen liegt, sich dafür engagieren“, schreibt er darin.