Der 34. Freiberger Christmarkt vor der Eröffnung: So sieht das neue „Dippl“ aus

Freiberg
Sie liegt gut in der Hand, die neue Sammeltasse des Freiberger Christmarktes. Was ist darauf zu sehen - und wieviel passt rein?
Aller guten Dinge sind drei: Die neue Glühweintasse, die es ab 25. November auf dem Freiberger Christmarkt gibt, ist die dritte ihrer Art im bergmännischen Design. Im „Jahr des Häuers“ darauf zu sehen: Der Häuer. Die Häuer, die eigentlichen Bergleute, sind in jeder Berg- und Hüttenparade am stärksten vertreten. In Zeiten des Bergbaus...
