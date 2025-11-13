Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die neue Sammeltasse zum 34. Freiberger Christmarkt wurde am Donnerstag vorgestellt. Im Bild Heiko Götze (l) , Vorsitzender der HFBHK und Übergangs-OB Martin Seltmann. Bild: Eckardt Mildner
Die neue Sammeltasse zum 34. Freiberger Christmarkt wurde am Donnerstag vorgestellt. Im Bild Heiko Götze (l) , Vorsitzender der HFBHK und Übergangs-OB Martin Seltmann. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Der 34. Freiberger Christmarkt vor der Eröffnung: So sieht das neue „Dippl“ aus
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie liegt gut in der Hand, die neue Sammeltasse des Freiberger Christmarktes. Was ist darauf zu sehen - und wieviel passt rein?

Aller guten Dinge sind drei: Die neue Glühweintasse, die es ab 25. November auf dem Freiberger Christmarkt gibt, ist die dritte ihrer Art im bergmännischen Design. Im „Jahr des Häuers“ darauf zu sehen: Der Häuer. Die Häuer, die eigentlichen Bergleute, sind in jeder Berg- und Hüttenparade am stärksten vertreten. In Zeiten des Bergbaus...
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
12.11.2025
2 min.
Tannenduft und Buden: Freiberger Christmarkt nimmt Gestalt an
Die ersten Hütten rollen an – auf dem Freiberger Obermarkt wird es weihnachtlich. Der Christmarkt wächst Tag für Tag ein Stück weiter.
Heike Hubricht
15:30 Uhr
2 min.
Aktion des Klimabündnisses: Chemnitzer Hausbesitzer öffnen ihre Heizungskeller
Städte und Gemeinde diskutieren derzeit darüber, welche Wärmenetze die Zukunft braucht. Wärmepumpen spielen dabei eine Rolle.
Bundesweit rücken am 15. November Keller in den Fokus, um auf klimafreundliches Heizen aufmerksam zu machen. In Chemnitz geht es um Wärmepumpen und wie der Einsatz funktioniert.
Denise Märkisch
02.11.2025
1 min.
Pop-up Hütten auf dem Freiberger Christmarkt: Chancen für kreative Ideen
Der Christmarkt in Freiberg gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Der Freiberger Christmarkt lädt ab dem 25. November 2025 ein. Vereine, Gewerbetreibende und Hobbybastler können innovative Angebote präsentieren.
Steffen Jankowski
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
15:38 Uhr
1 min.
Vogtland-Autor liest im Plauener Goethekreis aus „Schatten der Zeit“
Der Gedichtband „Meißener Land" von Jörg M. Pönnighaus ist eine Art Reisetagebuch.
Der Schriftsteller-Arzt Dr. Jörg M. Pönnighaus ist jetzt im Literaturverein mit Geschichten von kleinen Leuten zu Gast.
Sabine Schott
