Der erste Freizeitclub für Menschen mit Behinderungen öffnet in Freiberg

Das Diakonische Werk Freiberg startet ein neues soziales Projekt in der Stadt. Ein Freizeitclub für Menschen mit Behinderungen wird in dieser Woche eröffnet. Was bietet er?

Der erste Freizeitclub für Menschen mit Behinderungen öffnet am 16. Mai in Freiberg, Martin-Planer-Straße 16. Das bislang leer stehende Gebäude ist vom Diakonischen Werk Freiberg zu neuem Leben erweckt worden. Neben dem Freizeitclub wird es im Haus eine Wohngruppe und ein Kurzzeitwohnen für behinderte Menschen geben.