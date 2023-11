Der erste Schnee in Freiberg

Zum ersten Mal im beginnenden Winter schneite es am Buß- und Bettag in der Bergstadt Freiberg.

Beim Blick aus dem Fenster haben Freiberger am Mittwochmorgen gestaunt: Zum ersten Mal im beginnenden Winter hat es am Buß- und Bettag in der Bergstadt geschneit. Eine Pulverschicht der weißen Pracht lag auf Gebäuden und Gärten. Die Straßen waren am Vormittag schon wieder frei.