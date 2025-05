Der „Gendarm von St. Tropez“ reist in einer Ente von Freiberg nach Zschopau

Vereinsmitglieder des Motorsportclubs Freiberg haben während einer Ausfahrt das Deutsche Enduro Museum im alten MZ-Werk in Zschopau besucht. Besonders ein Oldtimerfreund sorgte dabei für Aufsehen.

Der „Gendarm von St. Tropez“ hat am ersten Tag im Mai das Deutsche Enduro Museum im ehemaligen MZ-Werk in Zschopau besucht. Louis de Funes, der im Januar 1983 im Alter von 68 Jahren verstarb, verkörperte die Figur. In die Rolle war nun Walter Schirmer aus Freiberg geschlüpft. Stilecht war er in Gendarmen-Uniform mit seiner französischen...