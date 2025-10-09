Der Gruseltunnel ist schon in Arbeit: Was „Heidi Klum von Hilbersdorf“ und Freunde an Halloween vorhaben

Freiberg
Was Halloween-Queen Heidi Klum in New York auf die Beine stellt, machen drei Halloween-Fans in Hilbersdorf - und das mit Erfolg. Was gibt es zu erleben - und wie gruselig wird es werden?
Die Tage werden kürzer, der Himmel grau und die meisten Feste sind gefeiert: Für viele ist der Herbst eine Hängepartie zwischen Spätsommer und Vorweihnachtszeit. Nicht für Rafaela Walther, Melanie Bellmann und David Bojack. Die drei freuen sich schon das ganze Jahr auf Halloween, auf spektakuläre Kostüme, auf Tanz, Musik und auf die...
