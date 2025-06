Der kleinste Abiturjahrgang Freibergs: Das Quartett an der „Maria Montessori“-Schule

Es muss nicht immer 1,0 sein: Die vier Abiturientinnen der „Maria Montessori“-Schule in Freiberg freuen sich nach 13 Schuljahren über ihr bestandenes Abitur. Wie sie die Abiturzeit erlebt haben.

An der FGS „Maria Montessori“ in Freiberg sieht der Unterricht etwas anders aus als an einem staatlichen Gymnasium. FGS - das steht für Freie Gemeinschaftliche Schule. Hier lernen Schüler und Schülerinnen ab der ersten Klasse jeweils in mehreren Jahrgängen zusammen. Für die Oberstufe heißt das: Jahrgänge 11 bis 13 werden gemeinsam...