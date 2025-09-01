Der „Lost Place“ vor den Toren von Freiberg: Die bewegte Geschichte der Bräunsdorfer Kapelle

Von der Erziehungsanstalt zum restaurierten Kulturdenkmal: Lange Zeit war die „Kapelle" in Bräunsdorf bei Freiberg im Dornröschenschlaf. Doch langsam entwickelt sich das Gebäude zum lebendigen Haus.

In Bräunsdorf steht ein Gebäude, das so viele Geschichten in sich birgt, dass fast jeder im Dorf eine davon kennt. Das ehemalige Schul- und Bethaus, oft einfach „die Kapelle“ genannt, ist ein Kleinod, das in seiner Art in Sachsen einzigartig und in Deutschland höchst selten ist. Nach 25 Jahren des Leerstands und des Verfalls erweckt ein...