Der Preis für die Macherin: Die mahnenden Worte von Freibergs Jugendpreis-Gewinnerin an die Politik

Freiberg
Die Freibergerin Chayenne Bohlinger hat den Jugendpreis der Stadt Freiberg 2024 erhalten. Jetzt zieht die junge Frau für die Forschung an den Äquator. Was sie von den Stadträten erwartet
Sie ist das Gesicht einer neuen Generation von Aktivisten, die nicht auf große Worte, sondern auf Taten setzen: Chayenne Bohlinger, 21 Jahre alt und leidenschaftliche Freibergerin. Sie ist die diesjährige Preisträgerin des Jugendpreises der Stadt. Mit 250 Euro dotiert, würdigt die Auszeichnung ihren vielfältigen Einsatz für Umwelt- und...
