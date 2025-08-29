Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Der Preis für die Macherin: Die mahnenden Worte von Freibergs Jugendpreis-Gewinnerin an die Politik

Chayenne Bohlinger hat den Jugendpreis der Stadt Freiberg 2024 erhalten.
Chayenne Bohlinger hat den Jugendpreis der Stadt Freiberg 2024 erhalten. Bild: Mathias Herrmann
Chayenne Bohlinger hat den Jugendpreis der Stadt Freiberg 2024 erhalten.
Chayenne Bohlinger hat den Jugendpreis der Stadt Freiberg 2024 erhalten. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Der Preis für die Macherin: Die mahnenden Worte von Freibergs Jugendpreis-Gewinnerin an die Politik
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Freibergerin Chayenne Bohlinger hat den Jugendpreis der Stadt Freiberg 2024 erhalten. Jetzt zieht die junge Frau für die Forschung an den Äquator. Was sie von den Stadträten erwartet

Sie ist das Gesicht einer neuen Generation von Aktivisten, die nicht auf große Worte, sondern auf Taten setzen: Chayenne Bohlinger, 21 Jahre alt und leidenschaftliche Freibergerin. Sie ist die diesjährige Preisträgerin des Jugendpreises der Stadt. Mit 250 Euro dotiert, würdigt die Auszeichnung ihren vielfältigen Einsatz für Umwelt- und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
14:29 Uhr
1 min.
Leipzig dünnt Kader weiter aus: Vermeeren nach Marseille
Er wird nach Frankreich verliehen.
Vor einem Jahr lieh Leipzig ihn von Atlético Madrid aus. In diesem Sommer bekam Vermeeren einen Vertrag bei RB - und spielt nun erstmal für Olympique Marseille.
11:00 Uhr
5 min.
„Sie liebte ihre Heimat und die Menschen“: Sachsens Regierungschef Kretschmer würdigt Heidi Hinkel
Heidi Hinkel, Freibergerin mit ganz viel Herz und Urgestein im besten Sinne des Wortes.
Freibergs Königin der Bütt ist nicht mehr da. Die Erschütterung über den Tod von Heidi Hinkel ist groß. Freunde und Weggefährten in Freiberg und Dresden würdigen ihr unermüdliches Tun.
Wieland Josch
14:28 Uhr
2 min.
„Wir kommen in Fahrt“: HOT 05 Futsal ist kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison gut drauf
Andrii Remenets (am Ball) erzielte am Samstag das sechste Tor der 05er im Testspiel gegen Liria Berlin.
Beim 6:3-Erfolg gegen einen Liga-Rivalen aus Berlin hat sich das Team aus Hohenstein-Ernstthal am Samstag in Spiellaune präsentiert. Für Verwunderung sorgte das letzte Gegentor.
Markus Pfeifer
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
27.08.2025
4 min.
Von Video-Premiere über Livemusik bis Kulturbier: Fünf Tipps für die 14. Freiberger Nachtschicht
Update
Ganz viel Livemusik, wie hier im Vorjahr, gibt es für Besucher der Freiberger Nachtschicht auch zur 14. Auflage.
Die 14. Freiberger Nachtschicht feiert gleich vier Jubiläen an einem Abend. Die „Freie Presse“ hat fünf Angebote zusammengestellt, die aus dem Programm herausragen.
Mathias Herrmann
Mehr Artikel