Der Wahlkrimi in Freiberg – und die Prognose eines Politikwissenschaftlers

Im zweiten Wahlgang zur Kür des Oberbürgermeisters muss ein Kandidat noch einmal antreten, der schon seinen Rückzug erklärt hatte. Wer wird davon am ehesten profitieren?

Vom missglückten Rückzug von Steve Ittershagen (CDU) als Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl in Freiberg dürfte vor allem der Bewerber der Freien Wähler, Philipp Preißler, profitieren. Dieser Ansicht ist Politikwissenschaftler Janek Treiber von der TU Dresden. „Einige CDU-Wähler werden sicherlich trotzdem für den CDU-Mann stimmen,... Vom missglückten Rückzug von Steve Ittershagen (CDU) als Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl in Freiberg dürfte vor allem der Bewerber der Freien Wähler, Philipp Preißler, profitieren. Dieser Ansicht ist Politikwissenschaftler Janek Treiber von der TU Dresden. „Einige CDU-Wähler werden sicherlich trotzdem für den CDU-Mann stimmen,...