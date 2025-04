Deutschlandroute historischer Theater trifft sich in Freiberg

Die Deutschlandroute verbindet historische Theater und vermarktet sie gemeinsam. Was wird den Mitglieder bei ihrem Besuch geboten?

Seit 2021 ist das Freiberger Theater Mitglied von Perspectiv – Gesellschaft der historischen Theater Europas. Die Mitglieder der Deutschlandroute, die historische Theater in Deutschland verbindet und gemeinsam touristisch vermarktet, treffen sich am Sonntag und Montag, 6. und 7. April in Freiberg.