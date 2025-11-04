Deutschlands Brotpapst Lutz Geißler weckt in Freiberg Lust aufs Selberbacken

Voller Taschenbuchladen, neugierige Gäste und ein Bestsellerautor zum Anfassen: Lutz Geißler stellte in Freiberg sein neues Buch „Kneten, Backen, Brot“ vor. Warum der Geologe heute Brotexperte ist.

„Lutz Geißler ist der Brotexperte in Deutschland.“ So begrüßt Inhaberin Heike Wenige den Gast zur „Kultur am Mittag“ am Dienstag – und der Taschenbuchladen platzt förmlich aus allen Nähten. Zwischen den Regalen wird 20 Minuten lang gelacht, gefragt und probiert: Geißler bringt das Ciabatta mit, das der Promi bei seinem TV-Auftritt...