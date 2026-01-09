MENÜ
Der Theaterjugendclub begeisterte beim Neujahrsempfang in Freiberg.
Der Theaterjugendclub begeisterte beim Neujahrsempfang in Freiberg. Bild: Wieland Josch
Die Mittelsächsische Philharmonie begleitete den Neujahrsempfang in Freiberg musikalisch.
Die Mittelsächsische Philharmonie begleitete den Neujahrsempfang in Freiberg musikalisch. Bild: Wieland Josch
Bürgermeister Martin Seltmann (r.) und Silberstadtkönigin Laura I. überreichen Andreas Schwinger den Bürgerpreis der Stadt Freiberg.
Bürgermeister Martin Seltmann (r.) und Silberstadtkönigin Laura I. überreichen Andreas Schwinger den Bürgerpreis der Stadt Freiberg. Bild: Wieland Josch
Der zweite Bürgerpreis der Stadt Freiberg für 2024 wurde den ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen verliehen.
Der zweite Bürgerpreis der Stadt Freiberg für 2024 wurde den ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen verliehen. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Die ersten Bilder vom Neujahrsempfang in Freiberg: Im Zeichen des Ehrenamtes
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Traditionell wird der Neujahrsempfang in der Nikolaikirche begangen. Diesmal standen die stillen Helden des Alltags im Mittelpunkt.

Trotz schwieriger Wetterbedingungen konnte am Freitagabend Freibergs Bürgermeister Martin Seltmann zahlreiche Gäste zum Neujahrsempfang der Silberstadt in der Nikolaikirche begrüßen. Unter ihnen waren die Rektorin der TU Bergakademie Freiberg Jutta Emes und der Chef der Staatskanzlei des Freistaates Sachsen Andreas Handschuh. In den...
