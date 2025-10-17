Die Manege ruft: „Zirkus der Generationen“ verwandelt Turnhalle in Halsbrücke

Was die „Stars in der Manege" können, gelingt den Teilnehmern des besonderen Zirkusprojekts der Generationen genauso gut. Seit einer Woche üben Kinder und Senioren in Halsbrücke für ihren Auftritt.

Sie jonglieren, fahren Einrad, Balancieren auf Bällen - sie sind zwischen 6 Jahre jung und über 90 Jahre alt: die Artisten des „Zirkus' der Generationen". Zum Wochenende verwandeln sie die Turnhalle der Oberschule Halsbrücke in eine Welt voller Magie, Farben und Akrobatik. Das Projekt „Zirkus der Generationen" feiert seinen Höhepunkt...