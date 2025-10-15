Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Plakat an der Kinopolis-Wand weckt Vorfreude auf die neue MET-Live-Saison.
Das Plakat an der Kinopolis-Wand weckt Vorfreude auf die neue MET-Live-Saison. Bild: Elke Hussel
Freiberg
Die MET-Live-Saison startet am 18. Oktober im Kinopolis Freiberg
Von Elke Hussel
Vier Opern, vier Epochen: Die neue MET-Live-Saison lädt im Kinopolis Freiberg zu einer musikalischen Zeitreise ein – von Bellinis schlafwandelnder Romantik bis zu Giordanos revolutionärem Pathos

Oper ist mehr als Musik – sie ist eine Zeitmaschine. Wer sich auf die neue MET-Live-Saison einlässt, reist quer durch 100 Jahre Kulturgeschichte. Vier Werke, vier Epochen. Ein musikalischer Atlas Europas. Den Auftakt macht Vincenzo Bellinis „La Sonnambula“ (18. Oktober): eine romantische Welt, in der Reinheit noch möglich scheint. Amina...
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16.09.2025
3 min.
Theaterfreunde unterwegs: Mit Dr. Klecker durch Schloss Weesenstein
Frau Dr. Christine Klecker wusste auch im Gerichtssaal von Schloss Weesenstein Kurzweiliges zu erzählen.
Ein Ausflug voller Wiedersehensfreude: Im Schloss Weesenstein traf der Theaterförderverein auf Dr. Christine Klecker, die mit Charme und Wissen durch Geschichte und Gemäuer führte
Elke Hussel
09.10.2025
4 min.
Stelzen und Hummelflug: Theater in Freiberg zwischen Klischee und Hoffnung
Im Stück „Versuch über meinen Großvater" flüchten Gundula Hoffmann und die Großvaterpuppe in die Utopie.
Vier Uraufführungen, ein Bühnenbild: Das Projekt „Inside Outside Europe“ vereint in Freiberg Spiel, Akrobatik und Figurentheater – und zeigt, wie unterschiedlich nach Europas Zukunft gefragt wird.
Elke Hussel
14:25 Uhr
2 min.
Vogtländische Kleinstadt soll attraktiver werden: Sperkenwerk lädt ein zum Kneipenquiz
Silke Böhm und das Sperkenwerk laden ein zum ersten Oelsnitzer Kneipenquiz.
Sperkenwerk startet mit Kneipenquiz durch und lädt interessierte Vereine ein, Mannschaften zu stellen. Wer wird Ratekönig von Oelsnitz?
Daniela Hommel-Kreißl
14:16 Uhr
2 min.
Trump: Neuer Zoll auf China-Importe für Wirtschaft untragbar
US-Präsident Trump geht nicht davon aus, dass die neuen, von ihm forcierten Zölle gegen China für die Wirtschaft haltbar sind. (Archivfoto)
Die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt nehmen zu. Trump drohte zuletzt mit Zöllen gegen China - obwohl er weiß, dass diese wirtschaftlich nicht tragbar sind.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel