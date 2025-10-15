Die MET-Live-Saison startet am 18. Oktober im Kinopolis Freiberg

Vier Opern, vier Epochen: Die neue MET-Live-Saison lädt im Kinopolis Freiberg zu einer musikalischen Zeitreise ein – von Bellinis schlafwandelnder Romantik bis zu Giordanos revolutionärem Pathos

Oper ist mehr als Musik – sie ist eine Zeitmaschine. Wer sich auf die neue MET-Live-Saison einlässt, reist quer durch 100 Jahre Kulturgeschichte. Vier Werke, vier Epochen. Ein musikalischer Atlas Europas. Den Auftakt macht Vincenzo Bellinis „La Sonnambula“ (18. Oktober): eine romantische Welt, in der Reinheit noch möglich scheint. Amina...