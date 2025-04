Die Ritter sind zurück: Klosterpark Altzella bei Nossen lädt zu Mittelalterspektakel ein

Eine Zeitreise können Besucher am Wochenende im Klosterpark Altzella unternehmen. Die Ritterturniere sind nur eines von vielen Angeboten.

Zum Mittelalterspektakel wird am Wochenende in den Klosterpark Altzella bei Nossen eingeladen. Höhepunkte sind die Ritterturniere, für die sich Teilnehmer aus Sachsen, Brandenburg, Böhmen und Anhalt angemeldet haben. „Wir werden zwei Mal am Tage zum Turnier rufen“, erklärt Turnierherold Heinrich von Torgowe: Nach dem letzten Tjost am...