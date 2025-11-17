Die Schöne und der Pauker: Katja Krasavice dreht für Clip „Multimillionär“ mit Musiker vom Freiberger Theater

Der Freiberger Orchestermusiker Andreas Scholz spielt im Musikvideo „Multimillionär“ an der Seite von Katja Krasavice den reichen Verehrer. Der Clip ging in der Nacht zu Freitag auf Instagram online.

Für gewöhnlich sitzt Andreas Scholz hinter Pauken und Becken der Mittelsächsischen Philharmonie in Freiberg. Ende Oktober wechselte der 56-jährige Dresdner jedoch die Bühne: Als Doppelgänger von TV-Moderator Günther Jauch („Wer wird Millionär?") stand er für einen Musikvideodreh mit der Rapperin und Sängerin Katja Krasavice (29) vor...