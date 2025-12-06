Die schönsten Bilder der Bergparade in Freiberg - mit Video

Freiberg
Rund 320 Berg- und Hüttenleute sind am Sonnabend durch die Freiberger Altstadt gezogen.
In Freiberg haben am Samstagabend wieder tausende Schaulustige die Bergparade verfolgt. Rund 320 Berg- und Hüttenleute sowie Frauen in historischer Kleidung und Klaubejungen aus zehn Vereinen der Region und zwei bergmännischen Kapellen zogen im Fackelschein durch die Altstadt. Ein Höhepunkt des Umzugs war die bergmännische Aufwartung auf dem...
