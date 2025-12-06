Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Zuschauer standen zur Bergparade wie hier in der Burgstraße dicht gedrängt.
Die Zuschauer standen zur Bergparade wie hier in der Burgstraße dicht gedrängt. Bild: Eckardt Mildner
Die Zuschauer standen zur Bergparade wie hier in der Burgstraße dicht gedrängt.
Die Zuschauer standen zur Bergparade wie hier in der Burgstraße dicht gedrängt. Bild: Eckardt Mildner
 10 Bilder
Freiberg
Die schönsten Bilder der Bergparade in Freiberg - mit Video
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund 320 Berg- und Hüttenleute sind am Sonnabend durch die Freiberger Altstadt gezogen.

In Freiberg haben am Samstagabend wieder tausende Schaulustige die Bergparade verfolgt. Rund 320 Berg- und Hüttenleute sowie Frauen in historischer Kleidung und Klaubejungen aus zehn Vereinen der Region und zwei bergmännischen Kapellen zogen im Fackelschein durch die Altstadt. Ein Höhepunkt des Umzugs war die bergmännische Aufwartung auf dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:15 Uhr
1 min.
Bergparade im Fackelschein: Freiberg erwartet bis zu 25.000 Gäste
Die Bergparade in Freiberg lockt am 6. Dezember Tausende an. 300 Berg- und Hüttenleute marschieren durch die Altstadt.
Freie Presse
16:30 Uhr
3 min.
Es geht los: „Bergparade im Fackelschein“ startet in Freiberg
Wie im Vorjahr wird am Sonnabend zur traditionellen Bergparade in Freiberg auf dem Schlossplatz wieder eine bergmännische Aufwartung stattfinden.
Am Sonnabend ziehen ab 17 Uhr wieder rund 300 Berg- und Hüttenleute in ihrem traditionellen Habit durch die Freiberger Altstadt. Die „Freie Presse“ verrät, wo die besten Plätze sind.
Steffen Jankowski
21:47 Uhr
1 min.
MRT-Termin: Frankfurts Michy Batshuayi fällt aus
Michy Batshuayi (Eintracht Frankfurt, r.) jubelt nach einem Treffer. In Leipzig musste er verletzt vom Platz. (Archivbild)
Gerade ist er als neue Sturmhoffnung bei Eintracht Frankfurt gefeiert worden. Nun fällt Batshuayi mit einer Fußverletzung aus.
21:47 Uhr
2 min.
Fans feiern Gottschalk: "Wetten, dass wir Thommy vermissen!"
Die Co-Moderatoren Barbara Schöneberger und Günther Jauch hatten zu Beginn der Show zu Ehren von Thomas Gottschalk Schottenröcke an.
Schottenröcke und Liebeserklärungen: Thomas Gottschalks Show-Abschied hat begonnen.
05.12.2025
2 min.
„Rücktritt“, „großes Vorbild“: So reagiert das Netz auf Sachsens „Bleifuß-Minister“ Conrad Clemens
Ist gerne (zu) flott unterwegs: Conrad Clemens (CDU), Kultusminister von Sachsen.
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Das musste jüngst auch Sachsens Kultusminister lernen. Nachdem herauskam, dass er wiederholt mit zu hohem Tempo erwischt wurde, reagierte das Netz prompt.
Patrick Hyslop
05.12.2025
1 min.
Dorf im Erzgebirge eröffnet Weihnachtsmarkt am Nikolaustag
In Crottendorf (Archivfoto) findet am Wochenende der Weihnachtsmarkt statt.
In Crottendorf wird am zweiten Adventswochenende zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Neben dem Weihnachtsmann kommen auch Wichtel.
Annett Honscha
Mehr Artikel