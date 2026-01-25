Die schönsten Bilder vom Bühnenball 2026 „Hollywood“ in Freiberg: Gala, Stars und Abschiedstränen

Freiberg
Gleich zwei rauschende Ballnächte mit vielen Höhepunkten waren am Wochenende im Freiberger Theater und in der Nikolaikirche zu erleben.
Goldvorhang, zwei Oscar-Statuen und viel Applaus: Der Bühnenball „Hollywood“ hat am Freitag- und Samstagabend die Nikolaikirche und das Stadttheater Freiberg in eine glanzvolle Bühne für Gala und Tanz verwandelt. Intendant Sergio Raonic Lukovic zeigte sich glücklich über die große Resonanz des Publikums. Die Gäste kamen oft kostümiert....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.