Die schönsten Bilder vom Neujahrsempfang in Freiberg: Ehrung für das Ehrenamt

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Theaterjugendclub begeisterte beim Neujahrsempfang in Freiberg.
Der Theaterjugendclub begeisterte beim Neujahrsempfang in Freiberg. Bild: Wieland Josch
Die Mittelsächsische Philharmonie begleitete den Neujahrsempfang in Freiberg musikalisch.
Die Mittelsächsische Philharmonie begleitete den Neujahrsempfang in Freiberg musikalisch. Bild: Wieland Josch
Der Theaterjugendclub überzeugte mit einer gelungenen Performance.
Der Theaterjugendclub überzeugte mit einer gelungenen Performance. Bild: Tim Fischer
Der Freiberger Bürgerpreis ging auch an die ehrenamtlichen Hospizhelferinnen.
Der Freiberger Bürgerpreis ging auch an die ehrenamtlichen Hospizhelferinnen. Bild: Tim Fischer
Bürgermeister Martin Seltmann (r.) und Silberstadtkönigin Laura I. übergeben Andreas Schwinger den Bürgerpreis.
Bürgermeister Martin Seltmann (r.) und Silberstadtkönigin Laura I. übergeben Andreas Schwinger den Bürgerpreis. Bild: Tim Fischer
Bürgermeister Martin Seltmann bedankt sich bei Generalmusikdirektor José Luis Gutiérrez für die Musik.
Bürgermeister Martin Seltmann bedankt sich bei Generalmusikdirektor José Luis Gutiérrez für die Musik. Bild: Tim Fischer
Di Mittelsächsische Philharmonie geleitete musikalisch durch den Freiberger Neujahrsempfang.
Di Mittelsächsische Philharmonie geleitete musikalisch durch den Freiberger Neujahrsempfang. Bild: Tim Fischer
Der Theaterjugendclub begeisterte beim Neujahrsempfang in Freiberg.
Der Theaterjugendclub begeisterte beim Neujahrsempfang in Freiberg. Bild: Wieland Josch
Die Mittelsächsische Philharmonie begleitete den Neujahrsempfang in Freiberg musikalisch.
Die Mittelsächsische Philharmonie begleitete den Neujahrsempfang in Freiberg musikalisch. Bild: Wieland Josch
Der Theaterjugendclub überzeugte mit einer gelungenen Performance.
Der Theaterjugendclub überzeugte mit einer gelungenen Performance. Bild: Tim Fischer
Der Freiberger Bürgerpreis ging auch an die ehrenamtlichen Hospizhelferinnen.
Der Freiberger Bürgerpreis ging auch an die ehrenamtlichen Hospizhelferinnen. Bild: Tim Fischer
Bürgermeister Martin Seltmann (r.) und Silberstadtkönigin Laura I. übergeben Andreas Schwinger den Bürgerpreis.
Bürgermeister Martin Seltmann (r.) und Silberstadtkönigin Laura I. übergeben Andreas Schwinger den Bürgerpreis. Bild: Tim Fischer
Bürgermeister Martin Seltmann bedankt sich bei Generalmusikdirektor José Luis Gutiérrez für die Musik.
Bürgermeister Martin Seltmann bedankt sich bei Generalmusikdirektor José Luis Gutiérrez für die Musik. Bild: Tim Fischer
Di Mittelsächsische Philharmonie geleitete musikalisch durch den Freiberger Neujahrsempfang.
Di Mittelsächsische Philharmonie geleitete musikalisch durch den Freiberger Neujahrsempfang. Bild: Tim Fischer
Freiberg
Die schönsten Bilder vom Neujahrsempfang in Freiberg: Ehrung für das Ehrenamt
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Traditionell wird der Neujahrsempfang in der Nikolaikirche begangen. Diesmal standen die stillen Helden des Alltags im Mittelpunkt.

Trotz schwieriger Wetterbedingungen konnte am Freitagabend Freibergs Bürgermeister Martin Seltmann zahlreiche Gäste zum Neujahrsempfang der Silberstadt in der Nikolaikirche begrüßen. Unter ihnen waren die Rektorin der TU Bergakademie Freiberg Jutta Emes und der Chef der Staatskanzlei des Freistaates Sachsen Andreas Handschuh. In den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:30 Uhr
1 min.
Sternsinger zu Gast: Segen für Freiberger Rathaus
Die Sternsinger waren zu Gast im Freiberger Rathaus.
Die Sternsinger-Tradition ist schon sehr alt. Auch in Freiberg wird sie gepflegt.
Wieland Josch
09.01.2026
3 min.
Vermisstensuche am Fichtelberg: So gefordert sind die Oberwiesenthaler Bergretter
Der Montag ist für die Oberwiesenthaler Bergwacht der Tag mit den meisten Einsätzen gewesen.
Seit anderthalb Wochen läuft der Skibetrieb in Sachsens höchstgelegenem Skigebiet. Dass es Ehrenamtliche sind, die Schürfwunden und Frakturen erstversorgen, wissen wohl die Wenigsten. Und dann gibt es noch besondere Fälle.
Katrin Kablau
16:07 Uhr
1 min.
Wasserrohrbruch Chemnitz: Störung hält länger an
In den frühen Morgenstunden riss die Leitung nach Angaben des Energieversorgers noch weiter auf. (Symbolbild)
Nach einem Rohrbruch im Chemnitzer Zentrum erhalten Anwohner Trinkwasser über einen Tanker. Die Reparaturarbeiten sollen noch bis zum Abend andauern.
09.01.2026
2 min.
Andy Borg ist mit seiner Show zu Gast in Freiberg
Schlagerstar Andy Borg ist am Sonnabend live im Tivoli Freiberg zu Gast.
Schlagerstar Andy Borg kommt nach Freiberg. Mit ihm auf der Bühne stehen Madlen Rausch und Chris Andrews. Die Show verspricht einen Nachmittag voller Musik und Spaß.
Mathias Herrmann
14:15 Uhr
4 min.
„Ich wünsche mir Klarheit an der Stadtspitze“: Freiberger Neujahrsempfang im Zeichen der OB-Wahl
Mut, Stärke, Durchhalten: Bürgermeister Martin Seltmann beim Freiberger Neujahrsempfang.
Ein starkes Ehrenamt und Durchhaltevermögen waren die Themen des Neujahrsempfangs in Freiberg. Bürgermeister Seltmann sprach Klartext. Denn zwei Klagen gegen die Oberbürgermeister-Wahl stehen im Raum.
Wieland Josch, Grit Baldauf
16:15 Uhr
3 min.
Die schönsten Bilder vom Wintertreffen auf der Augustusburg: Biker und Besucher trotzen Sturmtief Elli
Schnee und Eisglätte haben beim diesjährigen Event für einen zähen Beginn gesorgt. Trotzdem herrschte gegen Mittag Trubel – und gute Laune.
Andreas Bauer
Mehr Artikel