Der Theaterjugendclub begeisterte beim Neujahrsempfang in Freiberg.
Die Mittelsächsische Philharmonie begleitete den Neujahrsempfang in Freiberg musikalisch.
Der Theaterjugendclub überzeugte mit einer gelungenen Performance.
Der Freiberger Bürgerpreis ging auch an die ehrenamtlichen Hospizhelferinnen.
Bürgermeister Martin Seltmann (r.) und Silberstadtkönigin Laura I. übergeben Andreas Schwinger den Bürgerpreis.
Bürgermeister Martin Seltmann bedankt sich bei Generalmusikdirektor José Luis Gutiérrez für die Musik.
Di Mittelsächsische Philharmonie geleitete musikalisch durch den Freiberger Neujahrsempfang.
Freiberg
Die schönsten Bilder vom Neujahrsempfang in Freiberg: Im Zeichen des Ehrenamtes
Redakteur
Von Wieland Josch
Traditionell wird der Neujahrsempfang in der Nikolaikirche begangen. Diesmal standen die stillen Helden des Alltags im Mittelpunkt.

Trotz schwieriger Wetterbedingungen konnte am Freitagabend Freibergs Bürgermeister Martin Seltmann zahlreiche Gäste zum Neujahrsempfang der Silberstadt in der Nikolaikirche begrüßen. Unter ihnen waren die Rektorin der TU Bergakademie Freiberg Jutta Emes und der Chef der Staatskanzlei des Freistaates Sachsen Andreas Handschuh. In den...
