Die schönsten Bilder von der Bergparade in Freiberg - mit Video und neuem Rekord

Rund 320 Berg- und Hüttenleute sind am Sonnabend durch die Freiberger Altstadt gezogen, Tausende sahen zu. Es gab einen neuen Besucherrekord.

In Freiberg haben am Samstagabend wieder tausende Schaulustige die Bergparade verfolgt. Wie David Bojack von der Stadtverwaltung Freiberg am Sonntag sagte, war ein neuer Besucherrekord erreicht worden. „Wir hatten 30.000 Gäste - so viel wie noch nie zuvor“, so der Sachgebietsleiter für Events und Märkte.