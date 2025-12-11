Dieses Labor in Freiberg testet die Rezepte der Zukunft

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dr. Thomas Schlothauer, Mineraloge und Schockwellenexperte des Freiberger Hochdruckforschungszentrums, wäscht eine Stahlplatte ab.
Dr. Thomas Schlothauer, Mineraloge und Schockwellenexperte des Freiberger Hochdruckforschungszentrums, wäscht eine Stahlplatte ab. Bild: Andreas Hiekel/TUBAF
Was passiert, wenn man eine zarte Blüte der Schockwelle einer Sprengstoffexplosion aussetzt? Eine Sonderschau in Freiberg zeigt Ergebnisse. Sorgfältig legen Mitarbeiter die Blüten im Untertagelabor auf die Stahlpatte.
Was passiert, wenn man eine zarte Blüte der Schockwelle einer Sprengstoffexplosion aussetzt? Eine Sonderschau in Freiberg zeigt Ergebnisse. Sorgfältig legen Mitarbeiter die Blüten im Untertagelabor auf die Stahlpatte. Bild: Andreas Hiekel/TUBAF
Forscher und Materialkundler des Freiberger Hochdrucklabors haben in der Terra Mineralia ihre Ausstellung „Quattro Stagioni" eröffnet. Mit ihren Edelstahlplatten stellten die Materialkundler Dr. Marcus Schwarz, Prof. Dr. Gerhard Heide, Dr. Thomas Schlothauer und Prof. Dr. Edwin Kroke ihre Arbeit vor.
Forscher und Materialkundler des Freiberger Hochdrucklabors haben in der Terra Mineralia ihre Ausstellung „Quattro Stagioni" eröffnet. Mit ihren Edelstahlplatten stellten die Materialkundler Dr. Marcus Schwarz, Prof. Dr. Gerhard Heide, Dr. Thomas Schlothauer und Prof. Dr. Edwin Kroke ihre Arbeit vor. Bild: Elke Hussel
Von oben links im Uhrzeigersinn: Frühling (Roter Fingerhut), Sommer (Schwalbenwurz-Enzian), Herbst (Alpen-Mannstreu) und Winter (Weißtanne).
Von oben links im Uhrzeigersinn: Frühling (Roter Fingerhut), Sommer (Schwalbenwurz-Enzian), Herbst (Alpen-Mannstreu) und Winter (Weißtanne). Bild: Elke Hussel
Diese Pflanzen zieht Thomas Schlothauer im selbst angelegten Alpengarten in der Brennhausgasse.
Diese Pflanzen zieht Thomas Schlothauer im selbst angelegten Alpengarten in der Brennhausgasse. Bild: Elke Hussel
Dr. Thomas Schlothauer, Mineraloge und Schockwellenexperte des Freiberger Hochdruckforschungszentrums, wäscht eine Stahlplatte ab.
Dr. Thomas Schlothauer, Mineraloge und Schockwellenexperte des Freiberger Hochdruckforschungszentrums, wäscht eine Stahlplatte ab. Bild: Andreas Hiekel/TUBAF
Was passiert, wenn man eine zarte Blüte der Schockwelle einer Sprengstoffexplosion aussetzt? Eine Sonderschau in Freiberg zeigt Ergebnisse. Sorgfältig legen Mitarbeiter die Blüten im Untertagelabor auf die Stahlpatte.
Was passiert, wenn man eine zarte Blüte der Schockwelle einer Sprengstoffexplosion aussetzt? Eine Sonderschau in Freiberg zeigt Ergebnisse. Sorgfältig legen Mitarbeiter die Blüten im Untertagelabor auf die Stahlpatte. Bild: Andreas Hiekel/TUBAF
Forscher und Materialkundler des Freiberger Hochdrucklabors haben in der Terra Mineralia ihre Ausstellung „Quattro Stagioni" eröffnet. Mit ihren Edelstahlplatten stellten die Materialkundler Dr. Marcus Schwarz, Prof. Dr. Gerhard Heide, Dr. Thomas Schlothauer und Prof. Dr. Edwin Kroke ihre Arbeit vor.
Forscher und Materialkundler des Freiberger Hochdrucklabors haben in der Terra Mineralia ihre Ausstellung „Quattro Stagioni" eröffnet. Mit ihren Edelstahlplatten stellten die Materialkundler Dr. Marcus Schwarz, Prof. Dr. Gerhard Heide, Dr. Thomas Schlothauer und Prof. Dr. Edwin Kroke ihre Arbeit vor. Bild: Elke Hussel
Von oben links im Uhrzeigersinn: Frühling (Roter Fingerhut), Sommer (Schwalbenwurz-Enzian), Herbst (Alpen-Mannstreu) und Winter (Weißtanne).
Von oben links im Uhrzeigersinn: Frühling (Roter Fingerhut), Sommer (Schwalbenwurz-Enzian), Herbst (Alpen-Mannstreu) und Winter (Weißtanne). Bild: Elke Hussel
Diese Pflanzen zieht Thomas Schlothauer im selbst angelegten Alpengarten in der Brennhausgasse.
Diese Pflanzen zieht Thomas Schlothauer im selbst angelegten Alpengarten in der Brennhausgasse. Bild: Elke Hussel
Freiberg
Dieses Labor in Freiberg testet die Rezepte der Zukunft
Von Elke Hussel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unter Tage werden in Freiberg Pflanzen, Stahl und Schockwellen in filigrane Kunstwerke verwandelt. Im europaweit einzigartigen Labor in der Reichen Zeche werden Technologien erforscht, die morgen selbstverständlich sein könnten.

Im Foyer der Terra Mineralia gewährt eine neue Schau des Hochdrucklabors der Bergakademie Freiberg seltene Einblicke: Was passiert, wenn man eine zarte Blüte der Schockwelle einer Sprengstoffexplosion aussetzt? Eine Sonderschau in Freiberg zeigt die Ergebnisse.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:30 Uhr
3 min.
Coca-Cola-Truck auf dem Freiberger Schloßplatz: So ist der Plan
Coca-Cola Trucks 2023 in der Nähe von München.
Demos, Maifeuer, Pumptrack, Bergparade - der Schloßplatz hat schon viel erlebt. Am Dienstag hält dort der Weihnachtstruck. Parken, Toiletten und Verpflegung: Das erwartet Gäste, Anwohner und Händler.
Cornelia Schönberg
30.10.2025
4 min.
Objekte mit Filmgesichtern – eine neue Schau in Freiberg rückt besondere Schätze ins Rampenlicht
In der neuen Ausstellung in Freiberg zu sehen: Einst Atemmaske für die Arbeit unter Tage, später Filmrequisite.
Eine Ausstellung in Freiberg zeigt Stücke aus den wissenschaftlichen Sammlungen der Bergakademie – und zeigt, wie Wissen inszeniert wird.
Elke Hussel
07:00 Uhr
2 min.
Schokoladenpfeffer gibt Dessert und Wild eine Kakaonote
Schokoladenpfeffer zählt zu den Lang- oder Stangenpfeffern.
Haben Sie schon einmal etwas von Schokoladenpfeffer gehört? Bereits das Wort lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Wie das Gewürz aussieht, wo es herkommt - und wie Sie es einsetzen können.
07:18 Uhr
2 min.
Selbstgemachter Döner von Bruno Erfurt
Tiktok-Trend: Selbst gemachter Döner.
Für viele ist Döner nur ein Fastfood, das man auf der Straße essen kann. Doch was ist, wenn man eine gesündere und genauso leckere Alternative zu Hause zaubern kann? Diese Variante geht ganz einfach im Backofen und ist innerhalb von wenigen Minuten mit wenigen Handgriffen gemacht
Bruno Erfurt
16:30 Uhr
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
05.12.2025
1 min.
„Exploded flowers“: Einzigartige Exponate im Foyer der Terra mineralia Freiberg zu sehen
Was passiert, wenn man eine zarte Blüte der Schockwelle einer Sprengstoffexplosion aussetzt? Eine Sonderschau in Freiberg zeigt ab Samstag Ergebnisse.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel