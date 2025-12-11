Dieses Labor in Freiberg testet die Rezepte der Zukunft

Unter Tage werden in Freiberg Pflanzen, Stahl und Schockwellen in filigrane Kunstwerke verwandelt. Im europaweit einzigartigen Labor in der Reichen Zeche werden Technologien erforscht, die morgen selbstverständlich sein könnten.

Im Foyer der Terra Mineralia gewährt eine neue Schau des Hochdrucklabors der Bergakademie Freiberg seltene Einblicke: Was passiert, wenn man eine zarte Blüte der Schockwelle einer Sprengstoffexplosion aussetzt? Eine Sonderschau in Freiberg zeigt die Ergebnisse. Im Foyer der Terra Mineralia gewährt eine neue Schau des Hochdrucklabors der Bergakademie Freiberg seltene Einblicke: Was passiert, wenn man eine zarte Blüte der Schockwelle einer Sprengstoffexplosion aussetzt? Eine Sonderschau in Freiberg zeigt die Ergebnisse.