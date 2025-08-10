Drei Sprayer in Freiberg auf frischer Tat gestellt

Gegen die Jugendlichen läuft jetzt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Die Polizei hat am Samstagmorgen in Freiberg drei Sprayer auf frischer Tat gestellt. Beamten des Reviers Freiberg waren gegen ein Uhr bei einer Streifenfahrt auf der Chemnitzer Straße frische Schriftzüge an einer Brücke aufgefallen. Als sich der Funkstreifenwagen näherte, ergriffen drei Personen die Flucht. Die Polizisten stellten kurz darauf...