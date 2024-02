Dritte Streikwelle in Mittelsachsen: Diesmal trifft es auch Schüler

Am Donnerstag und Freitag wird der Nahverkehr erneut bestreikt. Diesmal sind auch die Schüler betroffen. Zum Klimastreik am 1. März schließt sich Fridays for Future an - in Freiberg und Döbeln.

Zum dritten Mal innerhalb von vier Wochen ruft Verdi die Beschäftigten im Nahverkehr zum Streik auf. Damit dürften am Donnerstag (29.2.) und Freitag (1.3.) wieder viele Busse stillstehen.