  • Drogenhandel, Kindsmissbrauch und Betrug - über diese Vorwürfe entscheidet das Amtsgericht Freiberg

Das Amtsgericht Freiberg sitzt im Gebäude Heinrich-Heine-Straße 15.
Das Amtsgericht Freiberg sitzt im Gebäude Heinrich-Heine-Straße 15. Bild: Steffen Jankowski/Archiv
Freiberg
Drogenhandel, Kindsmissbrauch und Betrug - über diese Vorwürfe entscheidet das Amtsgericht Freiberg
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unterschiedliche Delikte beschäftigen die Richter am Amtsgericht in Freiberg. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick über ausgewählte Verfahren in der Woche ab dem 17. November.

Montag ab 9 Uhr: Es geht um Drogen. Gegenstand des Verfahrens vor dem Schöffengericht ist der Vorwurf des gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Dem Angeklagten werden insgesamt sieben Fälle des Drogenhandels im Zeitraum vom Juni 2023 bis Oktober 2024 zur Last gelegt.
