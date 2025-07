„Drogentote gibt es auch bei uns“ - Ausstellung in Freiberg gibt tiefe Einblicke

Nicht nur in Köln, Berlin und Frankfurt gibt es Drogentote, sondern auch in Freiberg. Erstmals sensibilisiert eine Ausstellung in den Räumen der Diakonie dafür - und lädt zum Gespräch.

Menschen, die aufgrund ihres Drogenkonsums sterben, sind kein Großstadtphänomen. „Drogentote gibt es auch bei uns", sagt Bianca Hübner von der Suchtberatungs- und -behandlungsstelle der Diakonie in Freiberg.