  • Droht jetzt die Altkleider-Krise in Mittelsachsen? Sammelcontainer werden in Freiberg und Flöha abgebaut

Teils landet Müll in den DRK-Kleidercontainern, wie hier am Meißner Ring in Freiberg. Nun sollen die Sammelcontainer abgebaut werden.
Teils landet Müll in den DRK-Kleidercontainern, wie hier am Meißner Ring in Freiberg. Nun sollen die Sammelcontainer abgebaut werden.
Nur noch vor Einrichtungen des DRK-Kreisverbandes Döbeln-Hainichen, wie hier an der DRK-Kita „Storchennest“ in Hainichen, bleiben Altkleidercontainer stehen.
Nur noch vor Einrichtungen des DRK-Kreisverbandes Döbeln-Hainichen, wie hier an der DRK-Kita „Storchennest" in Hainichen, bleiben Altkleidercontainer stehen.
In Rochlitz gibt es noch Altkleidercontainer gewerblicher Sammler.
In Rochlitz gibt es noch Altkleidercontainer gewerblicher Sammler.
Freiberg
Droht jetzt die Altkleider-Krise in Mittelsachsen? Sammelcontainer werden in Freiberg und Flöha abgebaut
Redakteur
Von Jan Leißner
Mittelsachsen. Immer mehr Altkleider-Container werden in Mittelsachsen abgebaut. Ein Entsorgungsproblem eskaliert jetzt auch in der Region Freiberg. Warum sich die Flut an Textilien verschärft und wo noch kostenlos Altkleider abgegeben können.

Der DRK-Kreisverband Freiberg-Rochlitz will jetzt bis Ende Januar seine Altkleider-Sammelcontainer im Landkreis ersatzlos abbauen. Was heißt das konkret?
