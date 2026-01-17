Droht jetzt die Altkleider-Krise in Mittelsachsen? Sammelcontainer werden in Freiberg und Flöha abgebaut

Freiberg
Mittelsachsen. Immer mehr Altkleider-Container werden in Mittelsachsen abgebaut. Ein Entsorgungsproblem eskaliert jetzt auch in der Region Freiberg. Warum sich die Flut an Textilien verschärft und wo noch kostenlos Altkleider abgegeben können.
Der DRK-Kreisverband Freiberg-Rochlitz will jetzt bis Ende Januar seine Altkleider-Sammelcontainer im Landkreis ersatzlos abbauen. Was heißt das konkret?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.