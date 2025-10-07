Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Das Tankcenter an der Kleinschirmaer Straße in Freiberg: Hier hat sich im Februar 2025 ein versuchter Raubüberfall ereignet. Dazu fand eine Verhandlung am Landgericht Chemnitz statt.
Das Tankcenter an der Kleinschirmaer Straße in Freiberg: Hier hat sich im Februar 2025 ein versuchter Raubüberfall ereignet. Dazu fand eine Verhandlung am Landgericht Chemnitz statt. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
„Du verlässt meine Wohnung nicht lebend“: Freiberger steht vor Strafkammer in Chemnitz
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erst Bedrohung und Randale in einer Freiberger Tankstelle, dann eine Todesdrohung in einer Wohnung. Ein Mann musste sich vor dem Landgericht Chemnitz verantworten. Es ging auch um andere Delikte.

Er wirkt abwesend. Der 46-jährige Angeklagte richtet seinen Blick starr nach unten. Nur als ihm im Saal die Handschellen abgenommen und wieder angelegt werden, zucken die Mundwinkel kurz. Am Dienstag hat die 6. Strafkammer des Landgerichts Chemnitz unter Vorsitz von Kay-Uwe Sander zwei Fälle mit versuchter räuberischer Erpressung, Bedrohung,...
