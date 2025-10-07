„Du verlässt meine Wohnung nicht lebend“: Freiberger steht vor Strafkammer in Chemnitz

Erst Bedrohung und Randale in einer Freiberger Tankstelle, dann eine Todesdrohung in einer Wohnung. Ein Mann musste sich vor dem Landgericht Chemnitz verantworten. Es ging auch um andere Delikte.

Er wirkt abwesend. Der 46-jährige Angeklagte richtet seinen Blick starr nach unten. Nur als ihm im Saal die Handschellen abgenommen und wieder angelegt werden, zucken die Mundwinkel kurz. Am Dienstag hat die 6. Strafkammer des Landgerichts Chemnitz unter Vorsitz von Kay-Uwe Sander zwei Fälle mit versuchter räuberischer Erpressung, Bedrohung,... Er wirkt abwesend. Der 46-jährige Angeklagte richtet seinen Blick starr nach unten. Nur als ihm im Saal die Handschellen abgenommen und wieder angelegt werden, zucken die Mundwinkel kurz. Am Dienstag hat die 6. Strafkammer des Landgerichts Chemnitz unter Vorsitz von Kay-Uwe Sander zwei Fälle mit versuchter räuberischer Erpressung, Bedrohung,...