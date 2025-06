Ehemaliger Freiberger Domorganist kehrt an die Silbermann-Orgeln zurück

Am Donnerstag, 26. Juni, 19.30 Uhr spielt der Ratzeburger Domorganist Christian Skobowsky im Dom. Er ist kein Unbekannter.

Freiberg.

Am Donnerstag, 26. Juni, 19.30 Uhr ist der Ratzeburger Domorganist Christian Skobowsky an den Silbermann-Orgeln des Freiberger Domes zu hören. Sein Programm beinhaltet neben Musik von Johann Sebastian Bach zwei außergewöhnliche Schwerpunkte: Die Jazzverwandten Choralvorspiele des 2022 verstorbenen Leipziger Komponisten Volker Bräutigam sowie Ausschnitte aus dem Livre de Saint Sacrement von Olivier Messiaen. Dabei kann Christian Skobowsky auf seine Erfahrung an den Domorgeln zurückgreifen. Denn zwischen 2002 und 2007 war er selbst Domkantor in Freiberg, leitete 2008 zudem das Bachfest. Karten für das Konzert gibt es im Domladen, an allen Vorverkaufsstellen und im Internet. Sie kosten 10 Euro, ermäßigt 7 Euro. (fp)