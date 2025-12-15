Ehrenamt entdecken: Landratsamt Mittelsachsen informiert auf dem Freiberger Christmarkt

Freiberg
Der Freiberger Christmarkt wird am 18. Dezember zur Plattform für das Ehrenamt. Das Landratsamt Mittelsachsen stellt vielfältige Engagement-Möglichkeiten vor.
Das Landratsamt Mittelsachsen wirbt für ehrenamtliches Engagement und informiert dazu auf dem Freiberger Christmarkt. Am Donnerstag, 18. Dezember, stellen Mitarbeiterinnen der Abteilung Jugend und Familie in einer Pop-up-Hütte ihre Arbeit vor und stehen für Gespräche zum Thema Ehrenamt bereit. Die Hütte befindet sich nahe der Pyramide und ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.