MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Ein Abend voller Gefühle: Freiberger Bühnenball „Hollywood“ und Susanne Engelhardts Abschied – mit Video

Im Walzertakt: Zum Bühnenball des Mittelsächsischen Theaters in Freiberg Freiberg verwandelte sich die Nikolaikirche nach der Gala in einen Tanzsaal.
Im Walzertakt: Zum Bühnenball des Mittelsächsischen Theaters in Freiberg Freiberg verwandelte sich die Nikolaikirche nach der Gala in einen Tanzsaal. Bild: Eckardt Mildner
Ein bewegender Moment: Die beliebte Sängerin Susanne Engelhardt nimmt beim Bühnenball 2026 in Freiberg Abschied vom Publikum.
Ein bewegender Moment: Die beliebte Sängerin Susanne Engelhardt nimmt beim Bühnenball 2026 in Freiberg Abschied vom Publikum. Bild: Eckardt Mildner
Beim Bühnenball des Mittelsächsischen Theater in Freiberg am Freitagabend wurde Susanne Engelhardt herzlich verabschiedet, hier von Jaqueline Sievers-Beck, Theaterfördervereinschef Arnold Beck und Landrat Sven Krüger (r.), zugleich Aufsichtsratschef des Mittelsächsischen Theaters.
Beim Bühnenball des Mittelsächsischen Theater in Freiberg am Freitagabend wurde Susanne Engelhardt herzlich verabschiedet, hier von Jaqueline Sievers-Beck, Theaterfördervereinschef Arnold Beck und Landrat Sven Krüger (r.), zugleich Aufsichtsratschef des Mittelsächsischen Theaters. Bild: Eckardt Mildner
Bei der Gala zum Bühnenball in Freiberg begeisterten Sängerin Anna Burger auch als Blumenverkäuferin und Schauspieler Fabian Vogt als Charly Chaplin.
Bei der Gala zum Bühnenball in Freiberg begeisterten Sängerin Anna Burger auch als Blumenverkäuferin und Schauspieler Fabian Vogt als Charly Chaplin. Bild: Eckardt Mildner
Im Walzertakt: Zum Bühnenball des Mittelsächsischen Theaters in Freiberg Freiberg verwandelte sich die Nikolaikirche nach der Gala in einen Tanzsaal.
Im Walzertakt: Zum Bühnenball des Mittelsächsischen Theaters in Freiberg Freiberg verwandelte sich die Nikolaikirche nach der Gala in einen Tanzsaal. Bild: Eckardt Mildner
Ein bewegender Moment: Die beliebte Sängerin Susanne Engelhardt nimmt beim Bühnenball 2026 in Freiberg Abschied vom Publikum.
Ein bewegender Moment: Die beliebte Sängerin Susanne Engelhardt nimmt beim Bühnenball 2026 in Freiberg Abschied vom Publikum. Bild: Eckardt Mildner
Beim Bühnenball des Mittelsächsischen Theater in Freiberg am Freitagabend wurde Susanne Engelhardt herzlich verabschiedet, hier von Jaqueline Sievers-Beck, Theaterfördervereinschef Arnold Beck und Landrat Sven Krüger (r.), zugleich Aufsichtsratschef des Mittelsächsischen Theaters.
Beim Bühnenball des Mittelsächsischen Theater in Freiberg am Freitagabend wurde Susanne Engelhardt herzlich verabschiedet, hier von Jaqueline Sievers-Beck, Theaterfördervereinschef Arnold Beck und Landrat Sven Krüger (r.), zugleich Aufsichtsratschef des Mittelsächsischen Theaters. Bild: Eckardt Mildner
Bei der Gala zum Bühnenball in Freiberg begeisterten Sängerin Anna Burger auch als Blumenverkäuferin und Schauspieler Fabian Vogt als Charly Chaplin.
Bei der Gala zum Bühnenball in Freiberg begeisterten Sängerin Anna Burger auch als Blumenverkäuferin und Schauspieler Fabian Vogt als Charly Chaplin. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Ein Abend voller Gefühle: Freiberger Bühnenball „Hollywood“ und Susanne Engelhardts Abschied – mit Video
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Mittelsächsische Theater entführte sein Publikum am Freitagabend von Freiberg nach Hollywood. Zwischen Oscar-Kulisse, Musik und szenischer Gala gab es einen emotionalen Höhepunkt.

Ein golden leuchtender Vorhang vor dem Altar, davor zwei rund drei Meter hohe Oscar-Statuen: Knapp 600 Gäste haben am Freitagabend in der Nikolaikirche die Gala zum Bühnenball „Hollywood“ des Mittelsächsischen Theaters erlebt. Insgesamt zählte das größte gesellschaftliche Ereignis des Landkreises an diesem Abend rund 800 Theaterfreunde...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:43 Uhr
1 min.
Vogtland: Unfall mit Todesfolge nahe der B 92
Ein Unfall mit Todesfolge hat sich am Samstagnachmittag im Vogtland ereignet.
Ein Volvo-Fahrer ist am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße 311 zwischen Weischlitz und Oelsnitz tödlich verunglückt.
Sabine Schott
13:30 Uhr
6 min.
Sehen und gesehen werden: Das Ballevent des Jahres in Mittelsachsen – Bildergalerie zum Bühnenball 2026 „Hollywood“ in Freiberg
 33 Bilder
Rund 800 Theaterfreunde füllten das größte gesellschaftliche Ereignis des Landkreises bis auf den letzten Platz.
Eine rauschende Ballnacht mit vielen Höhepunkten war am Freitagabend im Freiberger Theater und in der Nikolaikirche zu erleben.
Heike Hubricht
24.01.2026
4 min.
„Die Deutschen sind verrückt“: Britischer Rennfahrer berichtet über seinen Start beim Ice King Battle in Schöneck
Brad Eldershaw aus England war beim RD48 Ice King Battle am Skihang Streugrün in der Skiwelt Schöneck mit seiner Drift-Limousine am Start.
International besetzt war das RD48 Ice King Battle in Schöneck. Rund 10.000 Besucher verfolgten das verrückte Autorennen am Skihang. Fahrer Brad Eldershaw aus England erzählt, wie er seine Teilnahme erlebt hat.
Christian Schubert
20.01.2026
2 min.
Hollywood-Glamour für Freibergs Bühnenball
Im Theater Freiberg und in der Nikolaikirche laufen die letzten Vorbereitungen für den Bühnenball des Theaters. Die Nachfrage ist groß.
Heike Hubricht
25.01.2026
2 min.
Trump lobt britische Soldaten als "großartigste Kämpfer"
Trump lobt das britische Militär - nach heftiger Kritik an seinen früheren Äußerungen. (Archivbild)
Donald Trumps abfällige Äußerungen über Nato-Soldaten in Afghanistan lösten vor allem in Großbritannien Empörung aus. Nun rudert der US-Präsident zurück.
25.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 25.01.2026
 6 Bilder
Schnee und Eis ist am späten Abend auf dem Wasser der Elbe in Hamburg zu sehen.
Mehr Artikel