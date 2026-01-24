Ein Abend voller Gefühle: Freiberger Bühnenball „Hollywood“ und Susanne Engelhardts Abschied – mit Video

Das Mittelsächsische Theater entführte sein Publikum am Freitagabend von Freiberg nach Hollywood. Zwischen Oscar-Kulisse, Musik und szenischer Gala gab es einen emotionalen Höhepunkt.

Ein golden leuchtender Vorhang vor dem Altar, davor zwei rund drei Meter hohe Oscar-Statuen: Knapp 600 Gäste haben am Freitagabend in der Nikolaikirche die Gala zum Bühnenball „Hollywood“ des Mittelsächsischen Theaters erlebt. Insgesamt zählte das größte gesellschaftliche Ereignis des Landkreises an diesem Abend rund 800 Theaterfreunde...