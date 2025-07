Ein Monat myflexbox: So funktioniert die neue Paketstation in Freiberg

Parken, einkaufen, Paket abholen: Freiberg hat am Bebelplatz eine neue Paketstation namens myflexbox. Was kann sie, was andere nicht können?

Was strahlt denn da so weiß in dem sonst eher schmucklosen Durchgang im Einkaufszentrum am Freiberger Bebelplatz? Seit 28. Juni steht dort eine neue Paketabholstation namens myflexbox. Sie sieht aus wie eine große weiße Schrankwand. Das Besondere: Man kann dort Sendungen mehrerer verschiedener Dienstleister abholen oder abgeben. Damit geht nun... Was strahlt denn da so weiß in dem sonst eher schmucklosen Durchgang im Einkaufszentrum am Freiberger Bebelplatz? Seit 28. Juni steht dort eine neue Paketabholstation namens myflexbox. Sie sieht aus wie eine große weiße Schrankwand. Das Besondere: Man kann dort Sendungen mehrerer verschiedener Dienstleister abholen oder abgeben. Damit geht nun...