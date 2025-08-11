Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Steffen Fuchs überreichte an Susanne Engelhardt, Juschka Spitzer und Michelle Bernard Rosen.
Steffen Fuchs überreichte an Susanne Engelhardt, Juschka Spitzer und Michelle Bernard Rosen. Bild: Hubricht
Steffen Fuchs überreichte an Susanne Engelhardt, Juschka Spitzer und Michelle Bernard Rosen.
Steffen Fuchs überreichte an Susanne Engelhardt, Juschka Spitzer und Michelle Bernard Rosen. Bild: Hubricht
Freiberg
Ein Rosenkavalier aus dem Erzgebirge
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund 150 Gäste erlebten das Schauspiel „So oder so – Hildegard Knef“ am Sonntag in der Sommerkirche Mochau. Ein Theaterfreund aus Lichtenberg ließ sich etwas Besonderes einfallen.

Ein stimmungsvoller Sommerabend mit besonderem Finale: Rund 150 Gäste erlebten am Sonntag in der Sommerkirche Mochau das Schauspiel „So oder so – Hildegard Knef“ des Mittelsächsischen Theaters. In der Inszenierung von Stephan Bestier zogen Susanne Engelhardt und Juschka Spitzer als Darstellerinnen von Hildegard Knef (1925-2002) das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:38 Uhr
1 min.
Vor Alaska-Gipfel: Starmer trifft Selenskyj in London
Die europäischen Verbündeten demonstrieren Solidarität mit der Ukraine und ihrem Staatschef Selenskyj. (Archivbild)
Bevor sich Trump und Putin in Alaska treffen, stellen sich die Europäer demonstrativ hinter die Ukraine und Präsident Selenskyj. Einen Tag nach seinem Besuch in Berlin wird er nun in London empfangen.
19.07.2025
2 min.
Freiberg: Ein Kammerstück unter freiem Himmel – ein Wagnis mit Wirkung
Hildegard-Knef-Abend mit Susanne Engelhardt und Juschka Spitzer (vorn) im Schlosshof Freiberg.
Das Mittelsächsische Theater bringt die Hommage an Hildegard Knef auf den Freiberger Schlosshof – mit starker Besetzung, eindrucksvollen Lichteffekten und bewegender Atmosphäre.
Heike Hubricht
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
07:39 Uhr
2 min.
Thyssenkrupp pessimistischer - Marinesparte treibt Geschäft
Die Marinesparte treibt bei Thyssenkrupp das Geschäft.
Autoindustrie und Bauwirtschaft kriseln, das bekommt der Stahlkonzern zu spüren. Der Rüstungsbereich boomt, kann die Schwäche in den anderen Bereichen aber nicht ausgleichen.
17.07.2025
1 min.
„Für mich soll‘s rote Rosen regnen“: Ein Tribut an Hildegard Knef im Freiberger Schlosshof
Am Freitag, 18. Juli sowie am Sonntag, 27. Juli jeweils 20 Uhr dreht es sich musikalisch um die „Diva des 20. Jahrhunderts“.
Freie Presse
Mehr Artikel