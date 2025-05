Ein Schritt zu neuen Kirchenglocken: Orgelmusik im Erzgebirge begeistert

Das Dorf Zethau sammelt Spenden für neue Kirchenglocken. Ein Benefizkonzert mit Sachsen-Anhalts höchstem Kirchenmusiker lockte ins Erzgebirge.

Orgeltöne statt Kirchenglocken: In der Elisabethkirche in Zethau bei Muldau im Erzgebirge erklang vor einigen Wochen die über zwei Jahrhunderte alte Oehme-Orgel. Mit einem Benefizkonzert sollten Spenden für neue Glocken und einigen Reparaturen am Kirchturm gesammelt werden. „An Spenden sind 2200 Euro zusammengekommen“, freut sich nun Karin...