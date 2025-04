Einbrecher erbeuten in Schule in Brand-Erbisdorf Bargeld

Bei ihrem Einbruch in der Nacht zu Samstag hinterließen sie Tausende Euro Schaden.

Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende in einer Schule in Brand-Erbisdorf Beute gemacht. Wie die Sprecherin der Chemnitzer Polizeidirektion Julia Köhler mitteilte, verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen Freitagabend gegen 19.30 Uhr und Samstagvormittag gegen 11 Uhr Zutritt zu dem Schulgebäude im Haasenweg. Sie brachen dabei...