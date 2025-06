Einbruch in Arztpraxis in Brand-Erbisdorf: Täter lassen Staubsauger mitgehen

Auch auf Bargeld hatten es die Einbrecher abgesehen.

Ein Einbruch in eine Arztpraxis in der Heinrich-Heine-Straße in Brand-Erbisdorf ist der Polizei am Sonntagvormittag, 10.30 Uhr gemeldet worden. Der Mediziner, ein Hausarzt, hatte den Einbruch laut Polizei selbst bemerkt. Die bislang unbekannten Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und waren so in die Räume der Arztpraxis eingedrungen.