Einbruch in Freiberg: Täter stehlen Werkzeuge aus leerstehender Dachgeschosswohnung

Unbekannte sind über die Feiertage in eine Dachgeschosswohnung im Freiberger Petriviertel eingedrungen.

In eine leerstehende Dachgeschosswohnung in der Freiberger Altstadt ist über die Feiertage eingebrochen worden. Die Tat hat sich laut Polizei zwischen 24. Dezember, 9.30 Uhr, und 2. Januar, 10.20 Uhr, ereignet. Demnach gelangten bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Petersstraße, öffneten im Dachgeschoss einen Abstellraum und...