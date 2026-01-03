Einbruch in Freiberg: Täter stehlen Werkzeuge aus leerstehender Dachgeschosswohnung

Freiberg
Unbekannte sind über die Feiertage in eine Dachgeschosswohnung im Freiberger Petriviertel eingedrungen.
In eine leerstehende Dachgeschosswohnung in der Freiberger Altstadt ist über die Feiertage eingebrochen worden. Die Tat hat sich laut Polizei zwischen 24. Dezember, 9.30 Uhr, und 2. Januar, 10.20 Uhr, ereignet. Demnach gelangten bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Petersstraße, öffneten im Dachgeschoss einen Abstellraum und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.