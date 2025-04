„Eine Herzensangelegenheit“ - Wie der kleine Arno aus Bobritzsch-Hilbersdorf sein Leben meistert

Er ist vier Jahre alt und fit wie ein Turnschuh. Er tollt mit den Kindern der Kita „Sonnenkäfer“ in Niederbobritzsch herum, als wäre nichts. Doch laufen kann Arno nicht, auch wenn das kaum auffällt.

Es ist Montagmorgen. In einem der Räume der Integrativen Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“ in Niederbobritzsch hat sich eine Gruppe Kinder um eine Erzieherin geschart. Sie alle blicken ernst und traurig. „Wir haben gerade über Trauer geredet“, sagt eines der Mädchen. Ein Gesicht in der Gruppe aber hellt sich ganz schnell auf. Es ist das...